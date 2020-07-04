По факту смерти российского военного в Армении возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

«По факту смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства"», — рассказала Хачатрян.

Погибший, 20-летний гражданин России, был контрактником. Сейчас на месте гибели работают следователи управления СК Армении по Ширакской области.

Ранее 4 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Армении обнаружили в одном из домов в Гюмри тело российского военного. Тело было найдено в спальне. На месте обнаружено письмо. Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Также отмечалось, что Командование Южного военного округа и сотрудники правоохранительных органов Армении начали проверку.

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