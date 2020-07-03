Прокуратура отменила уголовное дело против следователя по особо важным делам

Генеральная прокуратура России отменила уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении старшего следователя по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Руслана Миниахметова. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, уголовное дело о взятке отменено надзорным ведомством как возбужденное преждевременно, незаконно и необоснованно. Постановление якобы подписал замгенпрокурора Виктор Гринь.

Ранее 3 июля сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и СКР задержали Руслана Миниахметова. Следователь стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело по статье 290 УК России («Получение взятки») было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным.

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