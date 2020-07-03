ФСБ задержала в Москве следователя по особо важным делам

В Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали старшего следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, следователь стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело по статье 290 УК России («Получение взятки») было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным. 4 июля Басманный суд столицы изберет Миниахметову меру пресечения.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе СКР, было установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятку в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.

Миниахметов расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, кроме того, он расследовал дело «Кировлеса».

27 июля 2012 года сообщалось, что следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ Руслан Миниахметов собирался предъявить обвинения «в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере» оппозиционеру Алексею Навальному.

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