Раскрыта судьба полковника-миллиардера Захарченко после «Матросской Тишины»

Раскрыта судьба бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, известного как полковник-миллиардер, после спецблока 99/1 «Матросской Тишины». Осужденного перевели обратно в мордовскую колонию. Об этом в пятницу, 3 июля, со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко сообщает РИА Новости

Как рассказал защитник, у бывшего полицейского истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения. В столичное СИЗО он был этапирован в марте для ознакомления с материалами нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

29 мая сообщалось, что иск о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его жены стоимости драгоценностей будет вновь рассматриваться в суде.

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