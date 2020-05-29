У жены полковника-миллиардера Захарченко захотели изъять украшения из Нью-Йорка

Иск о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его жены стоимость драгоценностей будет вновь рассматриваться в суде. Об этом в пятницу, 29 мая, «Ленте.ру» заявили в Генеральной прокуратуре России.

В начале прошлого года Генпрокуратура пыталась обратить в доход государства имущество на сумму свыше 380 миллионов рублей. Однако часть требований была отклонена — по одному из эпизодов в суде Дмитрий Захарченко был оправдан, и защита на этом основании заявила, что имущество по этому эпизоду получено законным путем и не подлежит изъятию.

В апреле 2019 года соответствующее решение было вынесено Никулинским судом, а в декабре его подтвердил и Мосгорсуд.

«Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда. Речь идет о решении, вынесенном в декабре прошлого года. Тогда суд необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов США, полученных из незаконных источников», — рассказали в Генпрокуратуре.

По данным «Ленты.ру», речь идет об украшениях гражданской жены Захарченко Яны Саратовцевой, приобретенных в Нью-Йорке и изъятых у нее в ходе обыска еще в 2017 году. Стоимость ювелирных изделий составляет 320 тысяч долларов США (около 23 миллионов рублей).

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В марте 2020 года ему предъявлено новое обвинение — также в получении взяток. В настоящее время экс-полковник этапирован в Москву и знакомится с материалами уголовного дела.

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