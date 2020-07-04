Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам

Адвокат Константин Трапаидзе в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК раскрыл детали задержания старшего следователя по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Руслана Миниахметова.

Он отметил, что следователь был задержан оперативниками управления «М» ФСБ, ему пытались вменить два эпизода получения взятки. «Обыск был у него на работе, поскольку полагали, что преступление может быть связано с его профессиональной деятельностью», — сказал Трапаидзе, добавив, что осужденный гражданин, в отношении которого Миниахметов вел следственное действие, дал показания о наличии коррупции.

При этом адвокат заявил, что те суммы, о которых шла речь, были официально изъяты в рамках следствия и направлены на возмещение ущерба по соответствующему приговору.

3 июля сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и СКР задержали Руслана Миниахметова. Следователь стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело по статье 290 УК России («Получение взятки») было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным. Позднее Генеральная прокуратура России отменила уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении Миниахметова.

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