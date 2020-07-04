Российского военного нашли мертвым в Армении

Сотрудники правоохранительных органов Армении обнаружили в одном из домов в Гюмри тело российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа.

Тело 20-летнего военного было найдено в спальне. Известно, что он служил на 102-й российской военной базе. На месте обнаружено письмо. Правоохранители рассматривают версию самоубийства, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Командование Южного военного округа и сотрудники правоохранительных органов Армении начали проверку.

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