Умер начальник одного из самых засекреченных управлений Минобороны России

В московском военном госпитале умер вице-адмирал Алексей Буриличев, начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны — одного из самых засекреченных управлений российского военного ведомства. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию двух независимых источников.

По данным издания, несколько недель назад 62-летний Буриличев был госпитализирован с подозрением на инфекционное заболевание. Его смерть наступила вечером в среду, 25 ноября.

Алексей Буриличев с 2005 года возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны, в ведомстве которого, в частности, находятся российские военные научно-исследовательские глубоководные аппараты. По неофициальным данным, в задачи ГУГИ может входить не только картографирование морского дна, спасение терпящих бедствие подводных лодок и сбор обломков затонувших летательных аппаратов, но и, например, прослушка международных подводных кабелей связи.

Буриличев родился в Ленинграде, имел три высших образования. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, руководил научными исследованиями в Арктике, на подводном хребте Ломоносова, когда Россия доказывала в ООН принадлежность арктического шельфа. Имел звание Героя Российской Федерации, трижды награжден орденом Мужества. С назначением Буриличева в ГУГИ в России возобновились глубоководные научные исследования и боевые операции, а развитие и строительство техники для гидронавтов стало одним из приоритетов военного кораблестроения.