Гиперзвуковой «Циркон» попробуют запустить на тысячу километров

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» планируют запустить на расстояние около тысячи километров. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонной отрасли.

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Он уточнил, что стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Ракета должна будет поразить морской щит, имитирующий корабль противника. Ранее ТАСС выяснил, что до конца года будут проведены три испытательных пуска «Циркона».

6 октября «Циркон» успешно поразил мишень на дальности в 450 километров. Пуск состоялся с корабля в акватории Белого моря, при этом цель находилась в Баренцевом море. Наибольшая скорость «Циркона» составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 километров. Президент России Владимир Путин назвал это большим событием для страны и большим этапом в оснащении Вооруженных сил новейшими системами.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.