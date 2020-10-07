Пуск российского гиперзвукового «Циркона» попал на видео

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Минобороны России провело успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пуск ракеты, попавший на видео, произвел фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по морской цели, которая расположена в Баренцевом море. Крылатая ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров, скорость полета составила более восьми Махов.

Летные испытания крылатой ракеты будут продолжены, говорится в сообщении. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.