Российское супероружие назвали слепым

Вооруженные силы (ВС) России не располагают достаточными техническими средствами для обеспечения целеуказания перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон», фактически оставляя подобное российское супероружие «слепым», пишут в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников.

В публикации отмечается, что точное целеуказание «Циркона» возможно прежде всего при наличии развитых средств морской, воздушной и космической разведки, чем не располагает современная Россия. В частности, авторы утверждают, что одну цель в «значимых для России оперативно важных районах Мирового океана» четверка спутников системы «Лиана» сможет просмотреть только «два раза в сутки с вероятной продолжительностью сеанса не более шести — девяти минут».

«Поэтому в нынешнем состоянии наша система космического наблюдения полноценно обеспечить применение ударных сил флота для борьбы с надводными кораблями не может», — пишут Сивков и Калашников, отмечая, что полноценно эффективной система «Лиана» при текущем составе спутников «может быть при решении задач разведки стационарных наземных объектов».

По мнению авторов, для эффективного решения задач разведки и целеуказания численность спутников системы «Лиана» необходимо увеличить на порядок.

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Сивков и Калашников, обращая внимание на недостаточное финансирование средств разведки, саркастически отмечают, что целеуказание для ракет «Калибр» и «Циркон» могли бы обеспечивать, например, священники главного храма ВС России, а также «гадалки с ясновидящими». «Поэтому неудивительно, что нам до сих пор не показали, как российские чудо-ракеты поражают корабли-мишени», — заключают авторы.

В апреле 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022-м.

В мае 2019 года «Известия», ссылаясь на источники, сообщали, что четыре спутника системы «Лиана» позволят «российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру». В газете утверждалось, что подобная система, спутники которой выводятся на орбиту высотой 1000 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».

В феврале того же года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».