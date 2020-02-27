Россия впервые испытала гиперзвуковой «Циркон» с корабля

В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 была впервые запущена перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон», сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Испытательный пуск проводился из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала в соответствии с программой госиспытаний. Дальность полета ракеты превысила 500 километров.

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После завершения испытаний на «Адмирале Горшкове» запуски ракеты планируется проводить с атомных субмарин.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведутся работы по «приземлению» «Циркона».

В феврале 2019 года Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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