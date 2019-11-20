Названы первые носители «Циркона»

Первыми носителями перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А, сообщает ТАСС.

Агентство, ссылаясь на заявление замминистра обороны Алексея Криворучко, пишет, что в ходе модернизации данные корабли получат универсальные пусковые установки 3С14, допускающие запуск крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Первый такой корабль Военно-морской флот (ВМФ) России должен получить в 2020 году, второй — в 2022-м.

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В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» получит «Циркон».

В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

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