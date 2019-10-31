Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет

Строящийся корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод и поднялся на борт строящегося судна. Путин осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения и оборудования. Экскурсию проводил капитан второго ранга Роман Довгайлов, который рассказал об особенностях управления кораблем.

Довгайлов обратил внимание президента на нос корвета, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», отметив, что в перспективе там может быть размещен «Циркон». «"Циркон" обязательно будет», — сказал Путин, обратившись к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу. Тот в свою очередь кивнул головой.

Корвет «Гремящий» проекта 20385 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. Корабли будут оборудованы артиллерийскими, ракетными, противолодочными, гидроакустическими и радиолокационными комплексами.

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В феврале Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели». По словам главы государства, она будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Такое оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

В том же месяце телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» сообщил, что целями «Цирконов» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

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