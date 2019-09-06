Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»

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Американские компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon получили контракт Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США на разработку концепций перехватчиков гиперзвуковых ракет. Соответствующие уведомления 30 августа размещены на американском портале госзакупок. Об этом сообщает Defence Blog.

Работы должны быть выполнены в период с 3 сентября текущего года по 2 мая 2020-го. Согласно условиям контракта, Lockheed Martin должна представить концепцию Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense (сумма контракта — 4,44 миллиона долларов), Boeing — Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons (4,3 миллиона долларов), Raytheon — SM3-HAWK (4,44 миллиона долларов).

Издание отмечает, что программа Valkyrie предполагает разработку системы ПРО следующего поколения, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты, и предназначена для эффективного сдерживания России и Китая, которые США считают своими главными угрозами.

В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами.

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели».

В том же месяце телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» сообщил, что целями «Цирконов» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.

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