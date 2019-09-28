Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»

Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.

По словам источника агентства, это решение «позволит не только снизить вес конструкции ракеты, но и даст возможность сделать ее малозаметной целью для средств противовоздушной и противоракетной обороны» противника.

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В сентябре в журнале Popular Mechanics сообщалось, что в случае, если «Циркон» будет лететь на высоте около 61 метра, то американский радар AN/SPY-1 сможет ее обнаружить лишь на расстоянии примерно 55 километров, что дает менее 20 секунд на перехват ракеты.

В сентябре газета The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, сообщила, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

Согласно открытым источникам, КИМФ представляет собой трехмерно армированный углерод-углеродный композиционный материал, который отличают высокие абляционные, упруго-прочностные и теплофизические показатели. Производителем выступает челябинский «Завод углеродных и композиционных материалов» (входит в «Росатом»). КИМФ применяется, в частности, при изготовлении наконечника боевого блока жидкостной трехступенчатой баллистической ракеты подводных лодок Р-29РМ.

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