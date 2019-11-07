В США приготовились «столкнуться с проблемами» из-за российского «Циркона»

Американская корабельная многофункциональная система боевого управления Aegis вряд ли способна эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», пишет Forbes.

Согласно изданию, дальность ракеты превышает 1 000 километров, а развиваемая скорость — 9 000 километров в час. Американский журнал отмечает, что «Циркон» способен маневрировать и перемещаться на небольшой высоте (по квазибаллистической траектории). «В сочетании с его феноменальной скоростью это особенно усложняет перехват. Даже боевая система Aegis, используемая военно-морскими силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе, может столкнуться с проблемами», — пишет Forbes.

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В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» получит «Циркон».

В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

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