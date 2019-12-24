Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»

В России ведутся работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС заявление президента страны Владимира Путина.

«У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования», — сказал глава государства на итоговой в уходящем году коллегии Минобороны.

Путин добавил, что в развитии армии Россия за счет концентрации на важнейших направлениях и «минимизации воровства и разгильдяйства» будет идти впереди других стран.

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В марте агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Циркон» с боевого корабля впервые запустят в конце текущего года.

В феврале Путин раскрыл характеристики ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели». По словам президента, создаваемая гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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