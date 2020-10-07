Кремль объявил о появлении в России принципиально нового оружия

С успешным испытанием гиперзвуковой ракеты «Циркон» российская ядерная триада получила принципиально новое оружие, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 7 октября.

Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе «Цирконом». Пуск был произведен с фрегата «Адмирал Горшков». В результате была поражена морская мишень на дальности 450 км, скорость полета составила более восьми Махов.

В свою очередь глава государства назвал это большим событием для страны. Успешное испытание ракеты он назвал «большим этапом в оснащении Вооруженных сил новейшими системами».

В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2019 года Владимир Путин заявил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость около девяти Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на удалении более тысячи километров.