Российские «Цирконы» защитят

Переносящие гиперзвуковые ракеты «Циркон» корабли проекта 22350 защитят от атак вражеских подводных лодок противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР), сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета напоминает, что в октябре Северный флот отчитался об успешном квалификационном испытательном пуске противолодочной ракеты с фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в акватории Баренцева моря.

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«Когда ты обнаружил лодку на дистанции в 100 километров, надо использовать это преимущество. Ей для торпедной атаки необходимо подойти на дистанцию 20 километров, а ты упреждаешь действия экипажа субмарины», — сказал бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

В январе 2019 года первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года эксперт заявил, что «уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик».