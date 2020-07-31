Раскрыты масштабы упадка ВМФ России

Плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок, заложенных 20 июля в России, составляют семь-восемь лет и скорее всего выдержаны не будут, тогда как в СССР корабли аналогичных классов строились в три-четыре раза быстрее, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист, говоря о прошедшем 26 июля в Санкт Петербурге параде, отметил масштабы упадка российского Военно-морского флота (ВМФ) по сравнению с советским.

«Когда на параде самыми крупными кораблями выступают фрегаты и большие противолодочные корабли, в лучшем случае ракетные крейсера (все — советской постройки), вспоминается, как на рейде в парадном строю ВМФ СССР стояли четыре авианесущих и три атомных ракетных крейсера», — пишет автор.

Сивков замечает, что численный состав ВМФ СССР «позволял развернуть в Мировом океане столько боевых кораблей, сколько не имеет вообще современный флот РФ», однако признает, что «День ВМФ отметили по первому разряду» и «наш флот реально возрождается».

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«Впервые после распада СССР страна и ее высшее руководство уделяет такое большое внимание нашему ВМФ»,— пишет автор.

В том же месяце Сивков заявил, что пара заложенных в июле универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 («Прибой») стоимостью 100 миллиардов рублей больше отвечают задачам ВМФ России, чем французские Mistral, однако совершенно не нужны ему. По его мнению, УДК «окажутся дорогими, но бесполезными игрушками» и «гораздо полезнее было бы превратить их в легкие авианосцы».