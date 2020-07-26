В Санкт-Петербурге начался военно-морской парад

В Санкт-Петербурге начался парад в честь Дня Военно-морского флота, передает «Интерфакс».

В параде примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих, а также 46 кораблей и судов. Среди них — стелс-фрегат «Адмирал Касатонов», принятый в состав ВМФ на этой неделе, дизель-электрическая подлодка «Санкт-Петербург», корвет «Бойкий», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи», парусный линкор «Полтава». В воздушной части задействуют 41 воздушное судно.

Парад принимает президент России Владимир Путин.

Морские парады 26 июля также пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском, а также в сирийском порту Тартус.