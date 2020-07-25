Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

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В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной. Видео с инцидентом в субботу, 25 июля, публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, репетиция прошла в пятницу, 24 июля. В какой-то момент проходящие корабли подняли большую волну, которая перехлестнула через парапет и обрушилась на собравшихся зрителей и журналистов.

По данным радиостанции, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в субботу сообщалось, что при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, затонула бронемашина БРДМ-2. Отмечалось, что причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер. Членам экипажа удалось спастись.