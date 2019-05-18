Россия показала всю мощь Балтийского флота

Минобороны России опубликовало на YouTube видео маневров кораблей и боевых стрельб Балтийского флота. Как отмечается в подписи к ролику, его публикация приурочена к 316-й годовщине данного оперативно-стратегического объединения Военно-Морского Флота (ВМФ), которая отмечается сегодня, 18 мая.

«В этот день в 1703 году русская флотилия стала победителем в боевом сражении, захватив в плен два шведских военных судна», — напоминает российское военное ведомство.

В настоящее время Балтийский флот ВМФ России, основные пункты базирования которого находятся в Балтийске (Калининградская область) и Кронштадте (Ленинградская область), продолжает Минобороны, решает задачи «по защите экономической зоны и районов производственной деятельности».

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«В его составе соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения», — сообщает Минобороны.

В ноябре 2018 года военное ведомство показало торпедную дуэль, которую разыграли корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль «Калмыкия» Балтийского флота, отрабатывая действия при атаке и контратаке корабля условного противника.

В сентябре того же года Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая выпустили трехминутный ролик, демонстрирующий возможности военной авиации страны.

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