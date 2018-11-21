Минобороны показало «торпедную дуэль»

Минобороны России / YouTube

Корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль «Калмыкия» Балтийского флота разыграли торпедную дуэль, отработав действия при атаке и контратаке корабля условного противника. Соответствующее сообщение опубликовано на YouTube-канале Минобороны России.

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С помощью гидроакустических средств «Стойкий» идентифицировал угрозу, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет». По данным Минобороны, стрельба прошла успешно, а «неприятельская» торпеда с борта «Калмыкии», угрожавшая корвету, была ликвидирована.

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

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