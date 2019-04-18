Россия проследит за кораблями НАТО в Балтийском море

Российские военные наблюдают за действиями четырех кораблей НАТО в Балтийское море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает «Интерфакс».

Как отмечается, группа кораблей зашла в акваторию Балтийского моря 18 апреля. Она состоит из американского ракетного эсминца «Грейвли» (USS Gravely), а также трех фрегатов: польского «Генерал Казимир Пуласки» (ORP Generał Kazimierz Pułaski), турецкого «Гекова» (TCG Gökova) и испанского «Хуан де Бурбон» (Almirante Juan de Borbón).

Балтийский флот России контролирует их действия «в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации», сообщили в центре. Было также организовано дежурство корабельных ударных групп, ракетных комплексов на берегу и самолетов.

12 апреля сообщалось, что российские военные потренировались в районе Черного моря на фоне учений НАТО в этом же регионе.

USS Gravely в 2019 году уже неоднократно заходил в Балтийское море. Корабль — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», дальность полета которых достигает 1,6 тысячи километров. Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

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