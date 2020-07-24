На российском пляже среди отдыхающих прошла тренировка военной техники

На российском пляже в Республике Дагестан прошла тренировка военных среди отдыхающих, купавшихся в море. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал Baza.
По информации канала, подготовка к морскому параду, который должен состояться 26 июля, осуществлялась вблизи побережья города Каспийск.
На ролике видно, как посетители курорта вместе с детьми плещутся в море, в то время как мимо них проплывает военная техника. «Боевые десантные машины, рассекая ряды купальщиков, отрабатывали морскую переправу», — говорится в публикации.