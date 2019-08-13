Унесенных в океан российских туристов спасли военные моряки

Российских туристов, унесенных в открытый океан течением, спасли военные моряки Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Adaderana.

Двое граждан России 28 и 47 лет купались в море возле пляжа Талалла на южной оконечности острова Шри-Ланка. Сильным течением их обоих унесло в открытый океан, после чего они начали тонуть.

Им на помощь пришел корабль сил быстрого реагирования ВМС Шри-Ланки, которые обеспечивали безопасность участников фестиваля храма Вишну Девалайся в ближайшем к пляжу населенном пункте Дондра.

Военные моряки подняли тонувших россиян из воды и доставили их на берег. Жизни туристов ничто не угрожает.

Материалы по теме «Люди в ужасе» Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов

Ранее в августе Шри-Ланка сделала бесплатными визы для россиян и граждан еще 48 государств на полгода, чтобы привлечь туристов.

В апреле крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками, произошедшими на острове в день католической Пасхи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!