Популярный у россиян курорт сделал визы для туристов бесплатными

Шри-Ланка сделала бесплатными визы для россиян и граждан еще 48 государств на полгода, чтобы привлечь туристов. Об этом сообщает местное издание BIZ.

По словам министра туризма Шри-Ланки Джона Амаратунга, правительство ожидает существенного увеличения числа путешественников благодаря этому решению. Он отметил, что инициатива продлится полгода, и в течение этого срока власти страны попытаются оценить ее эффективность.

В апреле крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками, произошедшими на острове в день католической Пасхи.

Ранее Федеральное агентство по туризму порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране. Путешественникам, которые уже находятся на курорте, посоветовали не покидать гостиницы.

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