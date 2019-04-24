Россиян лишили Шри-Ланки

Крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками, произошедшими на острове в день католической Пасхи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию от представителей нескольких туристических компаний.

Ранее Федеральное агентство по туризму порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране. Путешественникам, которые уже находятся на курорте, посоветовали не покидать гостиницы.

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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибло 359 человек, более 500 ранены. В числе погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них не было.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

После серии терактов туристы начали массово уезжать из страны. По словам председателя Управления по развитию туризма Кишу Гомеса, точное количество покидающих остров пока неизвестно, однако счет идет на тысячи.

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