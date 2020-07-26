Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к Дню Военно-морского флота. Соответствующие кадры, показанные в эфире Первого канала, опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как глава государства в сопровождении военных поднимается на борт катера, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.

По данным ТАСС, в параде по случаю Дня ВМФ в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», а также корвет «Стойкий».

Позже Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы. В торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге, будут задействованы более 4 тысяч военнослужащих, 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация.