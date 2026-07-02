Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:15, 2 июля 2026Наука и техника

Культовые телефоны Nokia возродят

Четыре культовых кнопочных телефона Nokia перевыпустят с функцией ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Isaac Smith / Unsplash

Китайская корпорация HMD Global раскрыла новые телефоны под брендом Nokia, которые получат поддержку ИИ. На это обратил внимание болгарский блог Mobile Bulgaria.

Авторы напомнили, что HMD долгое время выпускала новые версии культовых кнопочных аппаратов Nokia, но недавно перешла на производство телефонов под своим брендом. Между тем фирма все равно будет возрождать девайсы классических линеек.

Четыре новых устройства нашли на сайте HMD. Они получили названия Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition. Специалисты подчеркнули, что наименования гаджетов прямо намекают на популярные в 1990-2000-х годах аппараты. Все четыре телефона имеют классический дизайн — прямоугольную форму, небольшой цветной экран и кнопочную клавиатуру.

Болгарские энтузиасты заметили, что кроме обычных функций — звонки, сообщения, FM-радио, игры — устройства Nokia получат поддержку функций искусственного интеллекта (ИИ). Так, на клавиатуре обнаружили кнопку с надписью AI. Судя по всему, он будет отвечать за вызов нейросети или чат-бота.

Подробные характеристики аппаратов, как и сроки их выпуска и цена, пока не раскрываются. Журналисты предположили, что HMD Global объявит об анонсе в ближайшее время.

В конце июня специалисты портала BGR заявили, что срок жизни любого смартфона фактически прекращается, когда он перестает получать обновления. Они объяснили, что пользоваться устройством без патчей небезопасно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки ракет атаковали Киев. Удары наносятся по нефтебазе, ГЭС и месту размещения иностранных наемников

    Раскрыта возможная причина кражи памятника Пушкину в Германии

    Грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России

    В России описали подходящего кандидата для переговоров с ЕС

    Российский военкор назвал имена всех участников теракта «Северных потоков»

    В США раскрыли число воюющих на Украине иностранных наемников

    Культовые телефоны Nokia возродят

    Деталь на фото с отдыха Гарри Стайлса и Зои Кравиц смутила пользователей сети

    Девушка после одной находки в сумке своего бойфренда перестала ему доверять

    В Москве пройдет фестиваль тенниса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok