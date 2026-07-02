Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 2 июля 2026Бывший СССР

Грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России

Киев накрыло грибовидным облаком от пожаров после ракетной атаки ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Грибовидное облако поднялось над Киевом после ракетной атаки России. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Гигантский пожар под Киевом», — отмечается в публикации. По данным военкоров, гигантский столб дыма поднимается над пылающим промышленным объектом в Бучанском районом.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили по Украине не менее 30 баллистических ракет, а также около 20 крылатых ракет, включая Х-101 и «Калибры». Удары наносились по Киевской ГЭС в Вышгороде и ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева, а также по месту размещения иностранных наемников. После прилетов ракет «Искандер-М» и «Циркон» в Киеве загорелись два пятизвездочных отеля — CityHotel Residence и Premier Palace.

Под ударами ВС РФ также оказались Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки ракет атаковали Киев. Удары наносятся по нефтебазе, ГЭС и месту размещения иностранных наемников

    Раскрыта возможная причина кражи памятника Пушкину в Германии

    Грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России

    В России описали подходящего кандидата для переговоров с ЕС

    Российский военкор назвал имена всех участников теракта «Северных потоков»

    В США раскрыли число воюющих на Украине иностранных наемников

    Культовые телефоны Nokia возродят

    Деталь на фото с отдыха Гарри Стайлса и Зои Кравиц смутила пользователей сети

    Девушка после одной находки в сумке своего бойфренда перестала ему доверять

    В Москве пройдет фестиваль тенниса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok