Армения останется на военном положении

Парламент Армении отказался отменить военное положение, страна останется в прежнем режиме. Об этом пишет ТАСС.

«За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается», — подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Депутаты правящей фракции «Мой шаг» обосновали свое решение тем, что после трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче территорий противнику армянская сторона получает 520 километров границы с Азербайджаном, в связи с чем возникает необходимость обеспечения безопасности.

Кроме того, парламентарии отмечают, что «существует угроза возобновления войны с Азербайджаном».

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.