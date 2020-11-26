Азербайджанские солдаты разрушили армянское надгробие и попали на видео

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Азербайджанские солдаты разрушили надгробие на армянском кладбище и попали на видео. Запись опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

На видео два вооруженных человека в форме стоят прямо на могиле и сбивают ногами плиту с фотографией усопшего. За кадром слышен смех.

Ранее Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши, который перешел под контроль Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что армяне, контролируя территории в Карабахе, занимались «экологическим террором» и разрушением исторических памятников.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения, начались 27 сентября. Азербайджанской армии удалось занять часть населенных пунктов.

9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана переходят еще три района. В регионе действуют российские миротворцы.