Раскрыта возможная причина кражи памятника Пушкину в Германии

Активистка Шперлинг: Памятник Пушкину в Германии могли украсть ради бронзы

Памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, похищенный в немецком городе Хемер, могли украсть ради бронзы, а не по политическим мотивам. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразила российская активистка, член исторического общества Ar.kod.M e.V. Анна Шперлинг.

«Я очень надеюсь, что это просто преступники, которые позарились на бронзу. Мне хочется верить, что преступление было совершено не потому, что это памятник Пушкину», — отметила она.

Она подчеркнула, что даже на фоне сложной политической ситуации монумент не подвергался нападениям вандалов, а местные власти регулярно следили за его сохранностью.

По словам активистки, кража была заранее спланирована. Она считает, что для демонтажа массивной бронзовой скульптуры злоумышленникам понадобились несколько человек и специальная техника, вероятно кран. При этом постамент остался целым и не получил повреждений.

Ранее пресс-служба посольства России в ФРГ заявила, что в городе Хемере в Германии украли бронзовый памятник Пушкину. В посольстве напомнили, что бронзовая фигура Пушкина, которую создал скульптор Григорий Потоцкий, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково.