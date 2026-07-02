Экс-советник Пентагона Макгрегор: На стороне ВСУ воюют десятки тысяч иностранных наемников

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По его словам, в составе армии Украины насчитывается более 50 тысяч наемников. При этом иностранцы идут на верную смерть ради выплат, отметил полковник армии США в отставке. Он также добавил, что ВСУ несут огромные личные протери.

Ранее семьи погибших наемников ВСУ пожаловались на отсутствие выплат. Как рассказала руководитель колумбийской НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо заявила, что семьям наемников в 31-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выплачивают деньги.