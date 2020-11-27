Армения пояснила данные о нарушении границы армией Азербайджана

Азербайджанские военные, контролирующие переход отдельных районов Нагорного Карабаха под контроль Баку, не пересекали границу Армении в районе армянской деревни Сотк. Об этом заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, передает РИА Новости.

По его словам, граница между двумя странами после перехода Кельбаджарского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) под контроль Баку проходит по середине Соткского золотоносного месторождения. Разрабатывающая рудник российская компания GeoProMining Gold в целях безопасности огородила определенную территорию и установила пропускной пункт, к этим работам армянские военные не привлекались.

Баку поднял вопрос о принадлежности ей данной территории и эвакуации находящихся там людей. Военные вели длительные переговоры с представителями российской компании, после чего сотрудники покинули охраняемую территорию, пояснил Хачатрян. «Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», — подытожил он.

26 ноября депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила, что военнослужащие Азербайджана совершили попытку захватить месторождение золота. По ее словам, азербайджанцы разрушили недавно построенные пограничные сооружения на границе между Арменией и Кельбаджарским районом НКР.

В Минобороны Армении опровергли заявления о захвате Соткского месторождения. По данным ведомства, на данном участке проводятся работы по окончательному уточнению границы.

Кельбаджарский (в составе НКР носил название Шаумянский) район был передан под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении боевых действий в Карабахе.