Президент Армении выступил за смену правительства

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что необходимо сформировать в стране правительство национального единства, провести новые выборы и референдум по изменению конституции. Об этом говорится на сайте главы государства.

Саркисян в ходе встречи с представителями российской армянской общины прокомментировал итоги военных действий в Нагорном Карабахе. По его словам, в любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение — правительство, которое привело к этому, должно уйти, а на смену ему необходимо сформировать новое.

«Если политический деятель силен, он может потом вернуться», — отметил Саркисян, добавив, что прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой. Он выступил за то, чтобы правительство национального единства работало полгода или год до новых выборов.

28 ноября президент Армении Армен Саркисян отправился в Россию с частным визитом. В Москве глава государства проведет встречи с представителями армянской общины и общественных структур. С ними он обсудит развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и политический кризис в Армении.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.