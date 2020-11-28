Президент Армении отправился в Россию «с частным визитом»

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Россию с частным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Москве глава государства проведет встречи с представителями армянской общины и общественных структур. С ними он обсудит развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и политический кризис в Армении.

27 ноября стало известно о возможном приезде в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одновременно он рассказал, что дважды за час поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Нагорном Карабахе.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.