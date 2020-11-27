Пашинян дважды за час поговорил с Путиным о Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

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По его словам, они обсудили вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе.

Пашинян отметил, что такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. «Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту», — подчеркнул премьер Армении.

Ранее Пашинян рассказал о будущем переговоров по Карабаху. По его словам, Ереван выступает за международное признание независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Глава правительства отметил, что проблема статуса НКР должна стать предметом переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.