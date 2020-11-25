Пашиняна обвинили в незаконном приказе спецслужбам ловить сатану

Лидер партии «Отечество», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян отдавал ведомству незаконные приказы, передает РИА Новости.

По его словам, глава кабмина поручил директору спецслужбы проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься устранением угроз национальной безопасности.

«Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану», — сказал Ванецян.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. Пашинян назвал все обвинения надуманными и абсурдными. На этом фоне в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.