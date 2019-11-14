Пашинян поручил спецслужбам выяснить связь между QR-кодом и сатаной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Службе национальной безопасности (СНБ) выяснить, имеет ли QR-код отношение к сатане. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, он дал поручение СНБ выявить «формы и пути сотрудничества между определенными кругами и сатаной». «Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности», — сказал армянский политик.

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При этом исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян подтвердил, что получил от Пашиняна такое задание, и пообещал доложить премьеру о результатах.

Отмечается, что вопрос о связи QR-кода и сатаны начали обсуждать на заседании правительства после того, как министр окружающей среды Армении Эрик Григорян представлял проект о получении онлайн-разрешения на охоту. Пашинян отметил, что причиной неудовлетворительного уровня интернет-сделок в стране является низкая информированность людей.

По его мнению, граждане боятся осуществлять сделки онлайн, особенно на фоне спекуляций некоторых политиков и бизнесменов. При этом Пашинян отметил, что в Армении действует множество электронных служб, но граждане не умеют ими пользоваться.

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