Россия объяснила письмо Армении из-за срыва тендера на поставку оружия

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении после срыва оружейного тендера с участием российской компании Orsis. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в МИД России.

По его словам, письмо уже передано в российское внешнеполитическое ведомство и в ближайшее время оно может быть направлено в Армению по дипломатическим каналам. Также собеседник издания опроверг сообщение о ноте протеста, якобы адресованной армянской стороне.

О срыве тендера на поставку оружия стоимостью несколько миллионов долларов сообщалось ранее 24 октября. По данным РИА Новости, Минобороны Армении отменило заявку Orsis на участие в конкурсе из-за якобы неуплаты банковской гарантии. В связи с этим, как отмечало агентство, Москва составила ноту протеста и адресовала ее главе армянского оборонного ведомства Давиду Тонояну.

Компания Orsis входит в группу «Промтехнологии». Она занимается производством и поставками стрелкового оружия, патронов и специальной оптики.

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