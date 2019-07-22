Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России

Армения ожидает от России «военные сюрпризы» в плане поставок вооружения. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр обороны страны Давид Тоноян, передает «Sputnik Армения».

Отвечая на вопросы журналистов, он намекнул, что Ереван может приобрести новые российские зенитно-ракетные комплексы «Тор». «Могу сказать, что "Тор" — очень интересное оружие. У нас есть соответствующие ожидания», — сказал министр обороны.

Также он уточнил время поставок в Армению российских истребителей Су-30СМ. По словам Тонояна, армянская сторона ожидает выполнения производителем своих обязательств до конца 2019 года или в начале 2020 года.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой стороны обсудили вопрос поставок новых вооружений. Тогда Пашинян сообщил о наличии «кое-каких договоренностей» и выразил надежду на то, что Ереван получит от Москвы «кое-что немаленькое».

В начале мая стало известно, что Армения начала процесс закупки модернизированных истребителей Су-30СМ у России. Армянский премьер-министр тогда говорил, что поставки самолетов — общеизвестный факт, однако данные о приобретении других видов вооружений он раскрывать отказался.

В феврале министр обороны страны Давид Тоноян также заявлял, что Армения может получить новый российский кредит на закупку вооружения после того, как будет реализован текущий — на сумму в 100 миллионов долларов. Он был выдан в 2017 году под три процента годовых, Армения должна воспользоваться средствами до 2022 года.

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