Азербайджан и Армения обменялись душевнобольными пленными

Азербайджан и Армения в пятницу, 28 июня, провели обмен задержанными лицами. Об этом сообщает информагентство REGNUM.

Обмен состоялся на участке границы в районе Иджевана (Каян). Посредником при этом выступил Международный комитет Красного Креста (МККК), представители которого до этого обеспечивали связь задержанных с семьей и контролировали условия их содержания.

Каждая из сторон в ходе обмена передала по одному человеку. Армения отпустила задержанного в марте этого года при попытке пересечения границы гражданина Азербайджана Эльвина Ибрагимова. При пересечении границы он, несмотря на предупреждения, пытался продолжить движение, что вынудило армянских пограничников открыть огонь. При задержании ему была оказана медицинская помощь, а после — возбуждено уголовное дело.

Азербайджан, в свою очередь, передал Армении задержанного еще в июне 2017 года Завена Карапетяна, который также был задержан при попытке пересечения линии соприкосновения.

Издание «Кавказский узел» со ссылкой на погранслужбу Азербайджана сообщало, что Ирбагимов — инвалид второй группы, страдающий от психического заболевания. Отмечается, что Карапетян также нуждается в наблюдении у психиатра. После его задержания азербайджанская сторона публиковала видео допроса, на котором мужчина в гражданской одежде и в бронежилете на ломаном армянском представлялся как военнослужащий Вооруженных сил Армении. Благодаря видео его опознал мэр города Ванадзор, который заявил, что Карапетян был прописан в доме престарелых его города и, по свидетельствам сотрудников интерната, «был осужден и имел психические проблемы».

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Баку и Ереван избегают термина «военнопленный» в случаях Ибрагимова и Карапетяна, отмечая также, что технически произошел не обмен, а основанная на гуманитарных принципах передача граждан. Тем не менее, поскольку Армения и Азербайджан находятся фактически в состоянии войны, в армянской и азербайджанской прессе употребляется именно этот термин.

Ранее в июне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война с Арменией за Карабах не закончена. По его словам, Баку наращивает мощь для того, чтобы в любой момент быть готовым к началу операции по «освобождению от оккупации родных земель».

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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