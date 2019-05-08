Армения закупит у России в кредит модернизированные истребители

Армения начала процедуру закупки модернизированных истребителей Су-30СМ у России. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Это я озвучиваю, потому что известный факт. Обнародовать другие данные о приобретении иных вооружений и военной техники не могу», — сказал он.

Как ранее сообщал министр обороны Давид Тоноян, Армения планирует получить первые четыре СУ-30СМ уже в конце 2019 года или начале 2020-го. Контракт на поставки частично оплачен. Всего Ереван надеется закупить 12 машин, уточнял чиновник.

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В феврале Тоноян также заявлял, что Армения может получить новый российский кредит на закупку вооружения после того, как будет реализован текущий на сумму в 100 миллионов долларов. Он был выдан в 2017 году под три процента годовых, Армения должна воспользоваться средствами до 2022 года.

В апреле 2018 года стало известно, что Москва планирует сделать очередной кредит для Еревана беспроцентным. Это могло бы стать ответом Азербайджану, который отказывается от российского оружия в пользу турецкого, пакистанского, израильского и белорусского.

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