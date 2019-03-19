Армения пригрозила разрывом союза безопасности в СНГ из-за Белоруссии

Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет назначен без согласия со стороны Армении. С таким заявлением во вторник, 19 марта, выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают «Новости-Армения».

«Без одобрения Армении новый генсек не может быть назначен, в противном случае это будет означать, что данная структура не существует», — сказал Пашинян, подчеркнув, что данный вопрос обсуждается членами организации (в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).

Премьер настоял на том, что позиция Еревана относительно того, что после досрочного прекращения полномочий армянского генсека этот пост должен сохраниться за Арменией, конструктивна. «Наши партнеры не согласны, говорят, что этот вопрос не отрегулирован. Мы говорим: давайте тогда до назначения нового генсека в уставе ОДКБ уточним, если по каким-то причинам срок остается незавершенным, то как должен регулироваться вопрос? И, кажется, мы пришли к согласию по этому пункту», — добавил он.

По его словам, Ереван предлагает внести поправки в регламент на случай подобных ситуаций. «Ничего апокалиптического не происходит, а отзывом своего кандидата мы просто доказали, что все равны перед законом», — отметил Пашинян.

В ноябре 2018 года Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с позиции генерального секретаря ОДКБ (в Ереване его обвиняют в попытке осуществить государственный переворот в 2008 году). Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

При этом Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом), настаивает на назначении на должность нового генсека своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет — срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко представил на пост генсека организации кандидатуру от Минска — государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

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