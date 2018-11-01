Россия на четверть увеличила поставки оружия

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает 50 миллиардов долларов, говорится в официальном сообщении компании.

В 2018 году проведены поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира, подписано свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 миллиардов долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год.

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что суммарный объем поставок «Рособоронэкспорта» за все годы превзошел 150 миллиардов долларов. «Мы постоянно совершенствуем и предлагаем иностранным заказчикам все новые и новые образцы военной техники», — заявил Чемезов.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заметил, что компании удается укреплять позиции «несмотря на беспрецедентную конкурентную борьбу». Рост продаж связывают, в том числе, с активной маркетинговой и выставочной работой.

«Рособоронэкспорт» за год расширил каталог продукции и активно продвигает новые образцы военной техники, такие как ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», корабли «Каракурт», «Сарсар», самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

В августе, несмотря на ужесточение санкций США, экспорт российских вооружений вырос на миллиард долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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