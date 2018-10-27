Россия вооружит Кубу на 50 миллионов долларов

Россия предоставит Кубе кредит в размере более 50 миллионов долларов на закупку российской военной техники. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

По словам собеседников издания, соответствующий пакет соглашений будет подписан в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 29-30 октября в Гаване. «Эта сумма пойдет исключительно на ВТС. Помимо этого соглашения подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства», — пояснил собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

Как рассказал «Коммерсанту» один из источников в сфере оборонной промышленности, на предоставленную сумму Куба сможет закупить бронетанковую технику и авиацию: предположительно, вертолеты, имеющиеся в распоряжении Минобороны России. «Кроме этого, они будут брать запасные части, инструменты и принадлежности, а также имущество для ранее поставленной техники и обслуживать, например, Т-62 или БТР-60», — рассказал собеседник издания.

По данным «Коммерсанта», Гавана также планирует закупить промышленное оборудование по отдельным контрактам на коммерческой основе. Как пояснил топ-менеджер одного из предприятий ОПК, в рамках сотрудничества, в частности, может быть реализован проект по стрелковому оружию.

Предыдущее кредитное соглашение в сфере ВТС между Россией и Кубой было заключено в 2009-м, позднее оно дважды продлевалось — в 2010 и 2011 годах. В 2017-м Гавана официально обратилась к Москве с запросом на модернизацию стоящей на ее вооружении техники. При этом глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отмечал, что в ближайшее время возможно заключение прямых коммерческих контрактов или выполнение работ в кредит.

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